Promenade des Thiessois, place Agora, place Mamadou Dia : Dr Babacar Diop clarifie le débat sur certains conflits avec la mairie Le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, a mis à profit sa visite à la 10ème édition de la foire du mouton organisée parle réseau des éleveurs intensif de Thiès, à la Promenade des Thiessois (ex Place de France), pour apporter quelques éclaircissements sur les critères d’occupation de trois places dans la ville qui suscitent depuis quelques temps de vives tensions, à savoir la « Promenade des Thiessois », «Place Agora » et « Place Mamadou Dia ».

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Juin 2023 à 10:57 | | 0 commentaire(s)|

Sur l’occupation de la « Promenade des Thiessois », le maire de Thiès dit avoir pris, depuis son accession à la tête de l’institution municipale, la mesure de « revoir certains contrats et décisions concernant l’occupation des lieux qui dépendent de la ville ».



Aux yeux du Dr Babacar Diop qui sollicite le soutien des citoyens de la ville dans ce combat, « ce sont les Thiessois qui doivent savoir ce qu’ils veulent dans cette ville qui ne dispose plus d’espaces verts, lesquels, sont, tous, privatisés au profit d’investisseurs qui s’enrichissent sur le dos des populations ».



Le premier magistrat de la ville remarque que « la mairie n’a pas assez de revenus sur ces types de services ». Aussi de souligner : « aucune des autorités de la ville, excepté le président du mouvement ‘’ Siggi Jotna ‘’, Abdoulaye Dieye, qui avait offert à la mairie la somme de 2.000.000 FCFA lors d’un événement organisé par l’institution municipale, n’a jamais soutenu la Ville ».



Ainsi, le maire de Thiès d’être catégorique : « pour une meilleure gouvernance locale, il est obligatoire de privatiser la ‘’ Promenade des Thiessois ‘’, la ‘’ Place Agora ‘’ et la ‘’ Place Mamadou Dia ‘’, pour qu’au-moins pour la ville de Thiès puisse avoir un capital lui permettant de régler certains problèmes dans la cité ».

Le Témoin



