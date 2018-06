Promesses de Macky Sall : Les chefs de village du Sénégal mécontents L’Association nationale des chefs de village du Sénégal n’est pas du tout contente du chef de l’Etat, Macky Sall. Ces deniers ont, en effet, fait face à la presse pour étaler un chapelet de doléances qui entravent leur mission. Pour leur président Ababacar Diagne, des promesses du chef de l’Etat à leur endroit, rien n’a été fait.



«Macky Sall avait instruit le gouvernement de revoir le statut général et les privilèges des chefs de village, mais en vain».Ces propos du président de l’Association nationale des chefs de village, Ababacar Diagne, relayés par senegal7, démontrent à suffisance l’absence de suivi et les lenteurs administratives notées dans le processus.

Ces chefs de village du Sénégal indiquent, par ailleurs, qu’ils ont un chapelet de nécessités qui entravent leurs missions dans les villages, notamment face à la montée de l’insécurité et du terrorisme religieux.

Ces régulateurs de la société attendent avec impatience de voir leur statut évoluer, pour mieux atteindre les missions à eux assignées par l’Etat. L’association dénonce aussi le fait que des réformes administratives se fassent dans le pays sans qu’elle soit invitée à donner son avis.















