Promotion de l’emploi des jeunes: Amadou Ba plaide pour l’innovation et la diversification économique

Le deuxième Salon de la jeunesse, de l’emploi et de la mobilité (22-24 mai) a été lancé, hier, au Grand théâtre, par le Premier ministre. Amadou Bâ a profité de cette tribune pour saluer l’engagement du Président Macky Sall qui, selon lui, « démontre que l’investissement dans l’éducation, la formation et la création d’emplois est le fondement d’une société prospère et harmonieuse ».

La jeunesse a répondu massivement au rendez-vous du deuxième Salon de l’emploi qui lui est dédié. Organisé par l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (Anpej), en collaboration avec le Programme migration pour le développement de la Coopération allemande (Giz), ce Salon vise à répondre à ce défi majeur de l’emploi des jeunes. Pour le Premier ministre qui a présidé la cérémonie d’ouverture, l’emploi et la mobilité des jeunes « transcendent les frontières et les époques, et méritent d’être compris et abordés de manière attentive et bienveillante ». Pour promouvoir l’emploi et la création d’emplois au Sénégal et en Afrique, estime Amadou Bâ, « il faut investir dans l’éducation et la formation » « (…) En encourageant l’innovation et la diversification économique, nous pourrons offrir des opportunités concrètes aux jeunes de nos pays », a-t-il indiqué. C’est, à ses yeux, tout le sens des ambitieux programmes de l’État du Sénégal, « convaincu qu’elle est notre plus grande richesse, notre espoir et notre avenir ». La preuve, a-t-il souligné, « les efforts menés pour le déploiement du secteur privé dans les différents domaines de l’économie nationale. Amadou Bâ démontre que l’investissement dans l’éducation, la formation et la création d’emplois est le fondement même d’une société prospère et harmonieuse ». Il a cité notamment la Der, le programme « Xëyu Ndaw Ñi » qui a créé plus de 90 000 emplois durables dans tous les secteurs.

L’Allemagne déterminée à appuyer les efforts du Gouvernement

L’Ambassadeur de l’Allemagne à Dakar a magnifié le partenariat entre son pays et le Sénégal. « C’est une jeunesse travailleuse, pleine de talent et de créativité. Et la présence du Premier ministre témoigne de la volonté de mettre cette jeunesse au cœur de la politique du Gouvernement. L’Allemagne a soutenu cette orientation et continuera à appuyer les efforts du Gouvernement sénégalais », a dit Sönke Siemon. Pour lui, la création de perspectives et de formations de qualité est aussi au cœur de l’action de la Coopération allemande. Et sur la base de la concordance de leurs approches, a-t-il avancé, le Sénégal et l’Allemagne s’engagent pour plusieurs programmes en faveur de la jeunesse sénégalaise, dont les Instituts supérieurs d’enseignement professionnel (Isep). Dans le cadre de ce partenariat, a ajouté M. Siemon, plusieurs centaines de techniciens, dont 46 % de femmes, ont été formés dans le domaine stratégique des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. « Face aux défis qui consistent à intégrer, chaque année, 300 000 jeunes dans le marché du travail, nos programmes communs se concentrent sur l’acquisition de connaissances pratiques. Et vendredi dernier, le programme « Formation entreprise-école » a été lancé à Diourbel. Avec ce programme qui sera ouvert à 40 % de femmes, 80 % de la formation se passera en entreprise et 20 % dans une école professionnelle », a indiqué le diplomate.

Samba Oumar FALL

Source : https://lesoleil.sn/promotion-de-lemploi-des-jeune...