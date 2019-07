Promotion des homosexuels : Jamra accuse le Canada et les Pays-Bas Pour Mame Mactar Guèye, il n’y a aucun doute, l'ambassade du Canada et celui des Pays-Bas au Sénégal sont derrière la polémique autour de la promotion de l’homosexualité, concernant l’Ong Oxfam et Waly Seck. Le responsable de l’ONG Jamra rappelle qu’en 2014, l’ambassade du Canada proposait de financer des associations sénégalaises d'homosexuels et de lesbiennes via son programme "The Canada fund for Local Initiatives" (Fonds canadien d'Initiatives locales). Mame Mactar Guèye souligne également que l'ambassadeur des Pays-Bas, Pieter an Kleiweg Zwaan, disait, en avril 2013, être prêt à financer les homosexuels.

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juillet 2019 à 13:47



