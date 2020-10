Promotion du Tourisme: L’ASPT mise sur la grande distribution, pour mettre en relation l’offre et la demande Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Octobre 2020 à 20:08 | | 0 commentaire(s)|

L’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique a signé une convention de partenariat avec Auchan Retail Sénégal afin d’organiser des ventes directes pour la cible grand public et promouvoir les destinations du Sénégal.



Ce partenariat d’une durée d’un mois avec une entreprise du secteur de la grande distribution, vise à faciliter davantage la mise en relation entre le client final et les produits présents sur la plateforme taamusenegal.com.



Des stands d’exposition #TaamuSenegal sont présents sur Trois magasins Auchan (Sacré-Cœur, Mermoz, Gibraltar) dans lesquels le secteur privé ( 5 Agences de voyage, 5 hôteliers) proposent des offres promotionnelles de voyages. Pas moins de dix mille potentiels touristes sont ciblés à travers cette opération.



Ce partenariat permet aussi à l’ASPT d’effectuer une opération d’affichage grand public sur 11 magasins Auchan.



Ce mois-ci, l’ASPT a aussi noué un partenariat avec Elton Oil Company. En effet, l’ASPT utilise le réseau Elton pour toucher le maximum de cible, en participant à l’événement Elton Teranga Tour et du 20ème anniversaire du groupe.



Dans tous ces partenariats, des lots de séjours sont mis en jeu afin d’offrir la chance à des Sénégalais de bénéficier d’expériences touristiques gratuitement.



Ces conventions accompagnées par le secteur privé hôtelier et les agences de voyages favorisent la culture de la consommation touristique au Sénégal et participent à la promotion des sites touristiques du Sénégal.

