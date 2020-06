Propagation du Coronavirus : 42 725 nouveaux cas confirmés, 1 185 morts en 24 heures, le cas du Brésil impressionne le monde

Rédigé par DD le 25 Juin 2020 à 21:26

Alors qu’au soir du mardi, (avant-hier) on annonçait un record, car le Brésil avait enregistré en 24 heures son deuxième plus grand nombre de contaminations, mais aussi de décès, avec 39 436 nouveaux cas confirmés et 1 374 morts, le pays dirigé par l’extrême droite atteint une autre extrémité ce jeudi.