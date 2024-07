Proposition de loi pour la mise à jour du Règlement intérieur : Le Pds appuie Nafissatou Diallo et Cie, pour «éviter une crise institutionnelle»

Nafissatou Diallo, Serigne Abo Mbacké Thiam et Ibrahima Diop avaient deposé la semaine dernière, une proposition de loi pour la mise à jour le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale et permettre ainsi au Premier ministre, de faire sa Déclaration de politique générale (Dpg), dans des délais raisonnables.



D'après "Bes Bi", le Parti démocratique sénégalais soutient cette initiative qui, selon un communiqué de son porte-parole, « représente un engagement vers plus de transparence et de responsabilité, dans la gouvernance de notre pays ». La parti de Me Abdoulaye Wade appelle, par conséquent, son groupe parlementaire, à « appuyer activement cette proposition et incite tous les groupes parlementaires, ainsi que les députés non inscrits, à se rallier à cette cause », l’adoption de cette loi étant «e ssentielle, pour prévenir la grave crise institutionnelle qui se dessine entre l’Exécutif et le Législatif ».