Propositions rejetées: L'Intersyndicale des travailleurs du secteur primaire enclenche une grève générale de 72h, ce mercredi

L'Intersyndicale des travailleurs du secteur primaire ( agriculture, pêche et élevage) est en mouvement d'humeur depuis le 18 septembre dernier, pour réclamer la restitution des primes internes, supprimées par l'ancien ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo. Les autorités ont donné des propositions qui n'ont finalement pas été acceptées par l'Intersyndicale, qui va enclencher une grève générale de 72h, à compter du 2 novembre prochain, sur toute l'étendue du territoire national. Ceci, pour pousser le gouvernement à plus de considération et au respect de ses engagements. Entre autres revendications, la restauration de 75% des primes, qui ont été diminuées de 50%.