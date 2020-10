Prostitution clandestine à Mbacké : Une dame mariée, mère de 05 enfants interpellée par la Police accuse son mari d’impuissant

Une prostituée clandestine a été interpellée par la Police, nuitamment, à Mbacké, tout juste après son rapport sexuel avec son client. D’après “Source A”, la dame mariée et mère de 05 enfants a confié aux enquêteurs qu’elle s’adonnait à cette pratique illicite, à cause de l’impuissance sexuelle de son époux et ses difficultés financières.



Mais Nd. K. âgée de 27 ans, a été déférée, lundi dernier, au Parquet de Diourbel pour non-inscription au fichier sanitaire et social.



