Prostitution, trafic de migrants : La face cachée du Mondial en Russie

Les Fan ID, qui ont permis de simplifier l'entrée des supporters de football en Russie lors du Mondial, ont aussi engendré des dérives. Prostitution, passage de migrants, le système a profité aux réseaux de trafic d'êtres humains. Et cela dure.



Si, de l’avis général, la bonne organisation de la Coupe du monde de football en Russie a été saluée, le dispositif des Fan ID a toutefois révélé ses failles. Ce système, qui a permis de simplifier l'entrée des supporters de football sur le sol russe, a aussi engendré des dérives, alimentant le trafic de prostitution et de migrants. Et le problème perdure. Un reportage d’Elena Volochine.













Auteur: france24.com - Webnews