Protection de la Falémé : Un nouveau décret marque une avancée majeure Le 18 juillet 2024, le Conseil des Ministres du Sénégal a pris une décision cruciale, en interdisant les activités minières et en suspendant l'octroi de permis d'exploitation dans la région du fleuve Falémé. Cette mesure vise à protéger cet écosystème vital, réputé pour sa biodiversité et sa contribution à la vie locale.

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Juillet 2024 à 15:09 | | 0 commentaire(s)|

Cette avancée découle d'une mobilisation significative des organisations locales, telles que le Comité de Veille et d'Alerte de la Falémé (CVAF) et l'Union des Producteurs Horticoles de Bakel (UPHORBAK), soutenues par l'International Budget Partnership Sénégal (IBP Sénégal). Ces partenaires ont joué un rôle central, en sensibilisant et en plaidant pour la préservation de la Falémé.



IBP Sénégal approuve cette décision, mais souligne l'importance d'actions complémentaires. Il est crucial de mettre en œuvre un plan de dépollution du fleuve Falémé, ainsi qu'un programme de réhabilitation des infrastructures locales. L'intégration de ces mesures dans un cadre sous-régional ou transfrontalier, est recommandée, en collaboration avec l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et les pays voisins.



IBP Sénégal s'engage à soutenir le gouvernement sénégalais et les communautés locales, dans la mise en œuvre de ces mesures essentielles, pour assurer une protection durable de la Falémé.



L'interdiction des activités minières dans la zone du fleuve Falémé, représente un progrès significatif pour la préservation de l'environnement et des ressources en eau de cette région. Cependant, pour que cette décision se traduise véritablement par une conservation efficace, il est impératif de suivre avec des actions concrètes et de renforcer la coopération régionale.











Birame Khary Ndaw

