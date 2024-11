Protection des chefs religieux et RSE : les priorités législatives de Serigne Modou Bousso Dieng Rédigé par leral.net le Samedi 2 Novembre 2024 à 11:55 | | 0 commentaire(s)| L'Union des groupes patriotiques, dirigée par Serigne Modou Bousso Dieng s’engage, une fois à l’Assemblée nationale, à proposer une loi visant à protéger les chefs religieux. Elle prévoit également de déposer un projet de loi sur l'emploi des jeunes, afin de lutter contre le chômage et les stages interminables. De plus, une loi instituant la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) sera proposée.



Accueil Envoyer à un ami Partager