Protection des ressources halieutiques : Khalifa Ababacar Sall signe la Charte, pour une pêche durable Dans le cadre de son programme de rencontre avec les populations et les acteurs économiques, le leader de Taxawu Senegal a posé un acte récent, visant la protection des ressources halieutiques : Khalifa Ababacar Sall signe la Charte pour une pêche durable. Il a partagé l’information, dans un post que voici, sur X.

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Février 2024 à 09:42

À l’initiative de la #CONAPED, j’ai signé, ce jour, la Charte pour une #pêche #durable, qui constitue un engagement envers la préservation de notre patrimoine naturel et de notre bien-être économique.



La pêche, surtout artisanale, est un pilier essentiel de notre économie et de notre culture.



En protégeant nos ressources halieutiques et en promouvant une pêche durable, nous garantirons un avenir prospère pour les communautés côtières et préservons la richesse de nos océans pour les générations à venir. #senegal #mottaliyéene #kebetu



