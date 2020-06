Protection du littoral et de l’environnement : Bientôt un nouveau visage pour Hann Bel-Air grâce à l’engagement local et le Comité des grilleurs Grâce à l’engagement citoyen et local, mais surtout l’initiative du Comité des grilleurs , appuyée par la Mairie, l’ONAS et d’autres bonnes volontés, la protection du littoral et de l’environnement de Hann Bel-Air se renforce de jour en jour…

Le Canal 6 appelé « Plaie de la Baie de Hann », parce que naguère dépotoir d’ordure et d’autres déchets qui au finish atterrissaient en mer va bientôt être dépolluer.



Comme solution une grille en acier, munie de trois socles bien solidifiés, le tout renforcé par des barres, appelées aussi pattes de scellement, soudées et bétonnées presque indéboulonnables, selon les explications d’un technicien, est en cours de montage. Et son côté rassurant est que des déchets durs comme les pneus usagés et autres corps solides ne pourront pas l’affecter.



Selon Mme Altiné Sow troisième adjointe au Maire de cette localité, cette initiale date de plusieurs mois. Comme autorité locale, elle a magnifie cet élan suscité par Mbacké Seck surnommé « le Gardien de la Baie », qui depuis presque trente ans s’est investi dans cette protection, dans une recherche de solution pour résoudre cet important problème environnemental mais aussi sanitaire.



Au-delà de cet outil de protection, tous les six mois des nettoyages auront, une vision partagée qui vient à son heure, car la pollution était plus qu’une menace sur l’économie de la pêche, mamelle nourricière de cette localité



D’après Ibrahima le président du collectif Suxali Yarakh, tout a commencé par un éveil de conscience des populations, une sensibilisation, puis un plain d’assainissement. L’implication de la Mairie, de l’ONAS et d’autres bonnes volontés a permis de démarrer cette initiative qui va donner à cette localité un autre visage..



