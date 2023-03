Protection et Droits des enfants talibés: Les efforts consentis par l’Etat magnifiés Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mars 2023 à 17:44 | | 0 commentaire(s)| Amnesty International a tenu ce mardi, un forum sur la protection des enfants talibés. L’initiative vise à identifier les nouvelles stratégies et actions à mettre en œuvre pour une bonne prise en charge des droits des enfants talibés. Ainsi, la représentante de la Direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale a magnifié les efforts consentis par l'Etat.



