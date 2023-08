Protection sociale: Plusieurs décisions prises pour l'avancement et l'épanouissement des travailleurs du secteur Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Août 2023 à 18:56 | | 0 commentaire(s)| La coalition des centrales syndicales sur la protection sociale, en partenariat avec la charte africaine des droits de l’homme à la protection sociale et la sécurité sociale a organisé une rencontre, permettant la prise de plusieurs mesures. D'après Samba Sy, ministre du travail, ces décisions prises visent l'avancement et l'épanouissement des travailleurs de ce secteur.



Accueil Envoyer à un ami Partager