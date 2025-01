Cette décision s'appuie sur les recommandations du Conseil de Surveillance de l'Agence et du Ministère des Finances et du Budget, qui soulignent la nécessité pour les mutuelles de santé de respecter le principe de participation financière de leurs membres. Ainsi, conformément à la loi n°2003-14 du 4 juin 2003 relative aux mutuelles de santé et à l'article 38 de son décret d'application n°2003-423 du 27 avril 2003, les ressources des mutuelles doivent provenir des cotisations. des adhérents, en complément des éventuelles subventions de l'État.



Une couverture élargie pour les Asp et leurs familles



Les fonds issus de cette contribution serviront à la prise en charge médicale et pharmaceutique des Asp et de leurs familles. La mutuelle couvre désormais jusqu'à 80 % des frais liés à l'évacuation des malades, aux soins médicaux et à l'achat de médicaments. Cette initiative vise à renforcer la protection sociale des agents tout en assurant la pérennité des services de la mutuelle.



Possibilité de désaffiliation



Cependant, les agents qui ne souhaitent pas adhérer à cette mesure auront la possibilité de se désaffilier. Une demande de désaffiliation pourra être formulée, permettant ainsi aux concernés de récupérer les montants prélevés à la source.



La Direction générale de l'ASP encourage néanmoins les agents à privilégier l'esprit de solidarité pour renforcer la mutuelle et garantir une meilleure protection collective. Cette mesure, bien qu'elle demande un effort financier individuel, vise à répondre aux besoins essentiels en matière de santé pour les agents et leurs familles.



Cette initiative illustre la volonté de l'ASP de concilier solidarité et viabilité financière dans la gestion de ses services sociaux.