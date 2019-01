Protocole d'accord entre le cabinet ATLAS sarl et les Héritiers du titre foncier 1451/R (documents)

M. Sonko, arrêtez de noyer le poisson. Répondez !!!

M. Sonko, vous vous êtes fait un nom sur la scène politique par des dénonciations de scandales, et en vous désignant comme le "Monsieur Propre". Ce qu’il faut remarquer, c’est que vous dites toujours détenir les preuves de vos affirmations, mais force est de constater que vous n’en avez jamais publiée une seule, pas une seule. Défi est lancé à quiconque peut démontrer le contraire.

A présent que vous êtes candidat officiel à la présidentielle, validé par le Conseil Constitutionnel, vous devez comprendre que vos propos, vos actes, votre vie privée, votre vie professionnelle, vos fréquentations, …. revêtent une plus grande importance qu’avant. Tout élément peut permettre de donner une indication sur la crédibilité à accorder à vos propos, à vos promesses.

La fameuse affaire dite des 94 Milliards en a soulevé une autre dite ATLAS / MERCALEX. Les questions qui se posent sont simples et légitimes envers un candidat qui veut être élu Président de la République sur la base de ses paroles, de ses promesses, de son profil, de ses qualités, de son esprit de transparence.

1° Vous dites ce Samedi 19 Janvier 2019 que vous détenez les preuves de vos accusations, les preuves des transactions bancaires effectuées sur la somme de 46 milliards. Pouvez-vous publier ces preuves afin que nul n’en ignore ? Pourquoi attendre que le procureur vous saisisse ? Vous ne commettez aucun délit en les publiant.

2° Vous dites que votre cabinet de consultance s’appelle ATLAS. Le gérant de ce cabinet est-il M. Ismaila BA ?

3° Dans l’enregistrement sonore de plus de 2 heures reprenant vos négociations avec la famille héritière du TF1451, confirmez-vous votre présence ainsi que celle de Ismaila BA à cette réunion d’affaires ?

4° Le cabinet ATLAS a-t-il signé une convention d’assistance avec la famille héritière, prévoyant une rémunération de 12 % à ATLAS ?

5° Vous avez déclaré sur la 2STV qu’après avoir mûrement réfléchi, vous avez finalement préféré recommander cette famille à un autre cabinet, cela afin de ne pas créer un problème de conflit d’intérêts. Pourquoi alors avoir signé une convention avec la famille héritière si c’est pour la renvoyer vers un autre cabinet ? Aviez-vous réfléchi avant ou après avoir signé cette convention ?

6° Cet autre cabinet auprès duquel vous avez renvoyé cette famille, est-ce MERCALEX ?

7° Au moment où vous recommandiez à cette famille d’aller vers le cabinet MERCALEX, saviez-vous que le gérant de ce cabinet était M. Ismaila BA, le même gérant que ATLAS ?

8° Saviez-vous que ce cabinet MERCALEX avait été créé en Juin 2018, et portait les mêmes coordonnées téléphoniques que votre cabinet ATLAS ? Si vous ne le saviez pas, comment pouvez-vous expliquer une pareille coïncidence ?

9° Saviez-vous que MERCALEX avait à son tour signé une convention avec AB PARTNERS pour la même affaire ?

10° Saviez-vous que AB PARTNERS était dirigé par un membre fondateur de votre parti PASTEF, en l’occurrence M. Abdourahmane Baldé, Trésorier Adjoint ?

11° Pourquoi ne vous êtes-vous pas présenté vous-même à la conférence de presse d’explications que vous aviez annoncée pour le 9 Janvier 2019, mais avez préféré faire balancer des présentations Powerpoint qui ne répondent aucunement aux accusations portées contre vous au sujet de ATLAS / MERCALEX / AB PARTNERS / 12% ?

12° Qu’avez-vous à dire sur les accusations de mensonge sur votre patrimoine que M. Madiambal Diagne à publiées sur vous ? Si ces accusations sont mensongères, pourquoi ne les démentez-vous pas et ne portez-vous pas plainte contre Madiambal Diagne pour diffamation ?

Voilà M. Sonko quelques questions précises qui je l’espère, trouveront réponse cette fois-ci auprès de vous, en lieu et place de nouveaux powerpoints ou de nouvelles accusations sans preuve contre d’autres.

Vous avez certes écrit à l’IGE et OFNAC pour dénoncer un scandale. Si scandale il y a bel et bien, si détournement il y a, alors les fautifs, quels qu’ils soient méritent d’être poursuivis. Et ils le seront Inchallah.

Mais nous voulons savoir si vous-même qui voulez vous voir confier les commandes du pays êtes fiable, n’êtes pas un adepte du mensonge, un adepte des sociétés écran, un adepte des commissions, un adepte du faux semblant, un adepte de la fuite en avant ?

Tout journaliste un minimum honnête ne devrait pas vous laisser passer sur son plateau sans vous poser ces questions. Vous ou vos collaborateurs ou souteneurs.

Et pas d’insultes en guise de réponse SVP. Ni de classer APR ou bodio bodio quiconque pose ces questions afin de ne pas y répondre. N’agitez pas non plus un nouveau scandale sans preuve pour détourner la discussion. Bref, arrêtez de noyez le poisson. Allons-y droit au but