Prytanée militaire: Me Sidiki Kaba déplore la perte de nos valeurs cardinales Rédigé par leral.net le Samedi 23 Juillet 2022 à 23:03 | | 0 commentaire(s)| Le ministre des Forces Armées, Me Sidiki Kaba a présidé ce vendredi, la traditionnelle cérémonie de remise de prix aux élèves du Prytanée militaire de Saint-Louis. Une cérémonie organisée au lendemain de la proclamation des résultats du baccalauréat, avec une réussite à 100% des pensionnaires de cette école de l'excellence. Une occasion prise par le ministre Me Sidiki Kaba, pour revenir sur l'importance de l'éducation qui, selon lui, détermine la qualité des ressources humaines pour le développement d'une nation. Au moment, souligne-t-il, où nous notons des pertes de nos valeurs cardinales, qui sont à l'origine des soubresauts constatés dans notre pays.





Adama Sall (Saint-Louis)



