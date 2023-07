Prytanée militaire de Saint-Louis : 300 enfants de troupe primés pour l'édition 2023

La cérémonie traditionnelle de distribution des prix d'excellence aux élèves du Prytanée militaire de Saint-Louis, a eu lieu ce vendredi. Elle a été présidée par le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, en présence du ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, ancien enfant de troupe et d'autres autorités administratives militaires et paramilitaires. En plus de la présence du Général de Corps d’Armée, chef d’Etat-major général des Armées, Mbaye Cissé, il a été noté celle de l’Amicale des anciens enfants de troupe, de parents d’élèves et invités.