Publication des rapports de la Cour des Comptes, de l'OFNAC et de l'IGE: Un engagement profond pour la transparence Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2024 à 00:21 | | 0 commentaire(s)| Lors du récent Conseil des ministres du gouvernement Sonko 1, le Président Bassirou Diomaye Faye a pris une mesure audacieuse, en ordonnant la publication des rapports de la Cour des Comptes, de l'OFNAC et de l'IGE. Cette initiative reflète un engagement profond envers la transparence et la responsabilité, soulignant ainsi une volonté inébranlable de lutter contre la corruption et de garantir une gestion des finances publiques plus éthique et plus transparente.



Plus de détails avec Ramata Sarr



