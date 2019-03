Publication des résultats de la Présidentielle: Jeudi, jour de vérité

La commission nationale de recensement des votes va publier ce jeudi à 11 heures, les résultats officiels provisoires du scrutin présidentiel de dimanche dernier. Les Sénégalais seront édifiés sur qui du pouvoir ou de l’opposition, détient la vérité des urnes.



En effet, depuis dimanche on assiste à une bataille des chiffres. Le président sortant avait annoncé via son directeur de campagne avoir gagné dès le 1er tour avec 57%, l’opposition parle d’un second « tour inévitable », créditant le sortant de moins de 48%.



Par ailleurs, plusieurs de ses militants dont des femmes ont été arrêtés hier par la gendarmerie au sortir d’une rencontre avec la presse. Deux personnes ont aussi été arrêtées mardi dernier, alors qu’ils manifestaient devant la télévision nationale pour exiger la tenue d’un second tour.

















