Publication du livre « PRÉSIDENT 3.0 »: L'auteur El Hadj Amadou Samba livre un condensé d’orientations, de sujets inéluctables... La cérémonie de dédicace du livre « PRÉSIDENT 3.0 » a été tenue ce samedi. L’auteur de ce livre digeste, El Hadji Amadou Samba, a consacré un contenu symbolique de 72 pages, c’est à dire, 3 fois 24 pages. Ce livre bien articulé, mis sur le marché, s’adressant aux candidats et aux citoyens du monde, est un condensé d’orientations, de sujets inéluctables, d’idées et de programmes.

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Février 2024 à 18:06 | | 0 commentaire(s)|

L’auteur du livre « PRÉSIDENT 3.0 », El Hadji Amadou Samba, avec un style rédactionnel accessible et très digeste, a bien trouvé le contexte approprié pour contribuer à des acquis nouveaux. Il estime que la production de ce livre reste une manière de faire un symbolique entre le titre un « Président 3.0 » et l’année 2024, particulière pour les Sénégalais. Il rappelle qu’en cette année 2024, les citoyens sénégalais doivent, normalement, aller à une élection pour choisir le Sénégalais qui devrait diriger les lendemains du pays.



Ainsi, El Hadji Amadou Samba indique que ce livre est un condensé d’orientations, de sujets inéluctables, d’idées et de programmes. S’adressant en partie aux citoyens sénégalais, l’auteur décrit ce qu’on attend d’un président ou d’une présidente. L’auteur n’a pas manqué d’évoquer dans son ouvrage le contexte de crise qui prévaut dans le monde. Ces crises successives sous forme de scénarios avec des guerres et une inflation généralisée persistante. Il prévient que le Sénégal se trouve dans une zone très dynamique qui enregistre ces derniers temps, des tensions et des coups d’Etat.



L’auteur de cet ouvrage de 72 pages mentionne le fait que le Sénégal, dont la population est majoritairement composée de jeunes, dispose de multiples potentiels. Mais aussi, retient-il, il y a beaucoup de politiques avec plus de 200 candidats à la candidature, à l’approche de l’élection présidentielle. Donc, il relève une forte volonté de liguer pour la gestion de la destinée des populations sénégalaises. C’est d’ailleurs ce contexte politique qui l’inspire davantage à prendre la décision de rédiger ce livre, « PRESIDENT 3.0 ». Le consultant international a parlé à la place des livres de candidats magnifiés, les attentes, les orientations stratégiques et les sujets inéluctables.



Ailleurs, El Hadji Amadou Samba avance que ce livre propose un ensemble de solutions, tout en soulignant que c’est dans les approches qu’il faudrait changer et innover. « Dans ce livre, on a scanné un code Qr qui dirige vers un site web qui continue d’être enrichi avec des videos et autres », explique-t-il. L’auteur a fait des propositions de solutions comme la création d’une Haute Cour constitutionnel. Une proposition bien justifiée. Il en a fait de même, pour la création de certains fonds, dont celui de la co-localisation. Il a également porté sa réflexion sur la nécessité de miser sur l’indice de capital humain, en corrélation directe avec le développement d’un pays.



El Hadj Amadou Samba a aussi souligné dans son livre, l’importance du quotient démographique. Il exhorte à miser et à viser le développement durable et responsable plutôt que d’aller sur autre chose. D’après l’auteur, il s’agit d’un ensemble de stratégies qui devrait permettre si elles sont adoptées et bien suivies, d’aller au delà des solutions des maux de la société.





