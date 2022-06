Publicité dans les médias en ligne : APPEL veut plus de transparence Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Juin 2022 à 16:26 | | 0 commentaire(s)| Les acteurs de la presse en ligne (Appel) veulent plus de transparence. Réunis à Saly, les acteurs de la presse en ligne, le ministère de la Communication, des enseignants-chercheurs et autres experts, vont discuter et diagnostiquer sur le secteur, afin de produire un nouveau code qui va réglementer la publicité dans les médias en ligne...

Occasion saisie par le président de l'Appel, pour dénoncer les travers de plus en plus fréquents dans la presse en ligne.



