Publicité du tabac dans les séries: la Listab annonce une plainte contre la Tfm

La Ligue Sénégalaise de lutte contre le tabac (Listab) annonce une plainte contre la Tfm, dès la semaine prochaine. Elle reproche à ladite chaîne de télévision, de faire la publicité du tabac dans certaines séries.



“Dans certaines séries diffusées à la Tfm, il y apparaît des scènes dans lesquelles on aperçoit des acteurs qui fument la cigarette ou la chichia, ce qui est déplorable et inacceptable”, dénonce dans les colonnes de SourceA, le Vice-président de la Listab, Amadou Guèye.



Lui et ses camarades de la Listab comptent d’ailleurs en faire autant avec l’usine Philip Morris qui, disent-ils, reconnaît que ses produits comportent des composants mortels, qu’elle refuse de détailler.

