(Publireportage) Macky Sall est-il le meilleur Président de l'histoire de l'Afrique ? Introduction

Rédigé par leral.net le Samedi 16 Décembre 2023 à 22:12 commentaire(s)|

Bienvenue dans un voyage captivant à travers la vie extraordinaire et l'impact monumental du président Macky Sall. Dans cette série documentaire en quatre épisodes, le visionnaire sénégalais et homme de Dieu, Hadiimu Salaam, dévoile les multiples facettes de la trajectoire de Macky Sall, le conduisant à devenir l'une des figures présidentielles les plus marquantes de l'histoire de l'Afrique.