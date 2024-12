Pupilles de la nation : Ces histoires d’orphelins particulières Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Décembre 2024 à 17:15 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS- Ils sont orphelins au destin particulier. Pris en charge par l'Etat du Sénégal à travers l'Office National des Pupilles de la Nation (ONPN), ces enfants de citoyens, souvent décédés dans des conditions tragiques, ont souvent un quotidien difficile et monotone que rien ni aucun plaisir n'est venu interrompre depuis de nombreuses années. A travers les distinctions que Mme Fatima Mbengue, la directrice de l'ONPN, a bien voulu leur donner, ces orphelins sortent de l'ombre et content leurs histoires.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/pupilles-de-la-nation-ces...

