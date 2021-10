Pyongyang : Exposition du développement de la défense nationale « Autodéfense-2021 » (communiqué)

« A l’occasion du 76e anniversaire de la fondation du Parti du travail de Corée, l’Exposition du développement de la défense nationale ≪Autodéfense-2021≫ s’est ouverte solennellement le 11 octobre à Pyongyang, capitale de la République populaire démocratique de Corée.



La cérémonie d’ouverture a été précédée par une cérémonie de la fanfare militaire, suivie d’une démonstration du kyoksul (art martial) des combattants de l’Armée populaire, d’une chute du meilleur parachutiste avec le drapeau rouge du Parti et d’un vol technique des chasseurs dans le ciel.



Kim Jong Un, Secrétaire général du Parti du travail de Corée et Président des affaires d’Etat de la République populaire démocratique de Corée, a prononcé un discours commémoratif.



La solennelle exposition d’aujourd’hui, a-t-il signalé, sera une pleine manifestation du potentiel national, non moins importante qu’une parade militaire de grande envergure, car permettant de comprendre de façon concentrée et intuitive le grandiose dessein et les capacités de direction et d’exécution pratique de notre Parti qui écrit une nouvelle histoire du renforcement du potentiel de défense de l’Etat grâce au maintien invariable de la ligne d’autodéfense invincible et de démontrer le niveau de développement prodigieux de la science de la défense nationale et de l’industrie de guerre de notre Etat ainsi que leurs perspectives radieuses.



Il a évoqué le chemin inexploré qu’avait à se frayer notre Parti pendant ces cinq dernières années, décidé à braver la mort, pour innover l’industrie de défense nationale, mentionnant la justesse de la politique de défense nationale de notre Parti ayant défini le renforcement de la défense nationale comme une affaire d’Etat de haute importance, tâche indispensable et vitale qui ne doit pas être négligée un seul instant.



Ensuite, on a décerné des distinctions aux personnes ayant rendu un service particulier pour le développement de la capacité de défense du pays.



Avec les participants à la cérémonie, Kim Jong Un a fait le tour de la salle d’exposition présentant principalement diverses sortes d’armes et de matériels techniques de combat mis au point durant ces 5 dernières années, illustration concentrée du potentiel de défense nationale de la RPDC.



Il s’est fait photographier en souvenir de cette Exposition avec les cadres responsables du secteur de la science de la défense nationale, puis avec le parachutiste et les pilotes des forces aériennes et antiaériennes de l’armée. »

KCNA



Source : https://www.impact.sn/Pyongyang-Exposition-du-deve...