Qatar 2022: La Coupe du monde est arrivée à Dakar, Trézéguet rêve d'une finale Sénégal vs France Rédigé par leral.net le Mardi 6 Septembre 2022 à 18:02 | | 0 commentaire(s)| La Coupe du monde est bien arrivée à Dakar, non sans faire rêver les populations. D'ailleurs, l'un des ambassadeurs de ce tournoi mondial, David Trézéguet, qui était de l'équipe française de 2002, battue par le Sénégal, a estimé qu'il aimerait voir une finale de la coupe du monde Sénégal vs France. Pour rappel, le Sénégal disputera sa deuxième coupe du monde d'affilée, tandis que la France défendra son titre de 2018.



