Qu'est-ce qu'un gaulliste social? Rédigé par leral.net le Mardi 28 Juillet 2020 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Le nouveau Premier ministre, Jean Castex, se réclame du "gaullisme social". Adhérent du parti de droite Les Républicains, il a rendu sa carte après avoir été nommé chef du gouvernement. Quand on s'interroge sur la signification précise de l'expression "gaullisme social", on constat...





Source : Depuis la nomination de Jean Castex au poste de Premier ministre, on entend beaucoup l'expression "gaullisme social". M. Castex se présente en effet comme un "gaulliste social". Mais qu'entend-on exactement par là?Source : https://www.podcastjournal.net/Qu-est-ce-qu-un-gau...

Accueil Envoyer à un ami Partager