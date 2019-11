Qu'est ce qu'une grossesse à risque ? Vous êtes classée parmi les grossesses à risque, cela ne veut pas dire que les neuf mois à venir vont mal se passer. Ce qui compte ? Surveiller certains facteurs ou pathologies pour anticiper d'éventuels problèmes et choisir une maternité adaptée (niveau 3).





Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Novembre 2019 à 14:01 | | 0 commentaire(s)|

Qu'est-ce qu'une grossesse à risque ?



Les grossesses tardives, les grossesses multiples ou encore les grossesses avec une maladie chronique sont considérées à risque. Explications selon chaque profil.



Vous êtes enceinte après 38 ans : votre grossesse est considérée à risque



On considère qu'une grossesse est tardive, lorsque la future maman a 38 ans et plus. Si, à cet âge, il est plus difficile de tomber enceinte, la grossesse comporte aussi plus de risques. Les fausses couches du premier trimestre sont plus nombreuses, en comparaison avec celles des femmes plus jeunes.



C'est pourquoi la surveillance de la future maman est essentielle dès les premiers mois de grossesse. La toxémie gravidique, les retards de croissance intra-utérins ou encore le diabète gestationnel sont aussi plus fréquents après l’âge de 38-40 ans. Il faut également savoir que les risques d'accouchement prématuré et de trisomie 21 sont un peu plus importants.



Quelle surveillance pour une grossesse tardive ?

Soyez confiante, les grossesses tardives sont aujourd'hui suivies très rigoureusement et se déroulent bien. Vous aurez des rendez-vous médicaux rapprochés avec la réalisation d'échographies notamment. Ce suivi permet de mettre en place rapidement et efficacement les mesures qui s'imposent.



Le dépistage de la trisomie 21 est systématique chez les femmes de plus de 35 ans. Au premier trimestre, une échographie est pratiquée afin de mesurer la clarté de la nuque fœtale et la longueur cranio-caudale. Un dosage des marqueurs sériques maternels est aussi réalisé.



En cas de résultats anormaux de ces examens, le risque de trisomie 21 est évalué et, si ce risque est élevé, une amniocentèse est réalisée. La pratique de l’amniocentèse est limitée car c'est un examen invasif, avec risque d'infection et de fausse couche.



Grossesse précédente difficile ou grossesse multiple : votre grossesse est considérée à risque



La mise en place du suivi médical d'une grossesse prend en considération à la fois le nombre de grossesses vécues et les accidents survenus lors de grossesses précédentes.



Connaître les antécédents médicaux pour anticiper les risques



Il faut savoir qu'à partir du quatrième enfant, l'accouchement peut être plus difficile car l'utérus a perdu en tonicité. De même, il est essentiel de connaître les antécédents de la future maman pour mieux anticiper les éventuels risques. En effet, elle peut avoir été victime de plusieurs fausses couches, peut avoir donné naissance à des enfants prématurés ou avoir subi des complications (toxémie gravidique, diabète gestationnel).

Quelle surveillance ? Dans ces derniers cas, la grossesse sera ponctuée d'examens plus approfondis. Il peut y avoir plus d'échographies couplées à un doppler (mesure du flux sanguin dans les vaisseaux). Le rythme cardiaque du bébé sera aussi enregistré régulièrement pour s'assurer du caractère normal de son activité.



Vous attendez des jumeaux



Là encore, vous bénéficierez d’une surveillance renforcée de votre grossesse. Hormis les risques d'avortement, plus fréquents au premier trimestre, il s'agit ici de prévenir les naissances prématurées, une toxémie gravidique ou encore un retard de croissance intra-utérin (faible poids notamment).



Le suivi médical intervient par des séances très rapprochées. Elles peuvent être réalisées au domicile de la future maman, si elle est fatiguée ou alitée. Cette dernière est arrêtée généralement plusieurs semaines avant le début de son congé maternité. Parfois une hospitalisation peut être nécessaire en cas de menace d'accouchement prématuré notamment.



Vous êtes enceinte avec une maladie chronique : votre grossesse est considérée à risque



Hypertension, diabète, maladie cardiaque, obésité, sida, herpès, addictions (tabac, drogue, alcool)… Si vous êtes atteinte d'une maladie avant même d'être enceinte, vous serez considérée d'office comme une grossesse à risque.

En effet, chez une femme malade, la survenue d'une grossesse peut poser des problèmes aussi bien pour la santé de la maman que pour le développement du bébé.



Quelle surveillance ?



Un suivi rigoureux est essentiel tout au long de la grossesse. Des spécialistes interviennent généralement en binôme avec le gynécologue chargé du suivi (diabétologue, infectiologue…). Il peut y avoir une hospitalisation. Les modalités d'accouchement seront également discutées par rapport à votre état de santé.













Source : santemagazine.fr

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos