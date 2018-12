Qu'est-ce-que l'hypertension artérielle ?

L'hypertension artérielle est un trouble cardiovasculaire fréquent. Elle concerne plus de 10 millions de personnes en France. Habituellement, la tension - la pression du sang dans les artères - se situe à environ 12/8 cmHg (centimètres de mercure).

Palpitations

Fatigue , somnolence

, somnolence Vertiges

Troubles de la vue (mouches devant les yeux)

Nervosité

Maux de tête

Bourdonnements d’oreille

Saignements de nez

Nausées voire vomissements

Engourdissements ou fourmillements dans les mains et les pieds

Le premier chiffre, correspond à la tension artérielle mesurée pendant la phase de relâchement du cœur (pression diastolique). Le deuxième chiffre, à la mesure prise lors de la phase de contraction du cœur (pression systolique).La tension artérielle varie au cours de la journée ( découvrez ici comment la prendre à la maison ). En situation de stress ou d’émotion intense, elle s’élève naturellement. Quand la tension reste élevée en permanence, au-delà de 14/9 cmHg, on parle d’hypertension artérielle.Non traitée, l’hypertension peut provoquer de nombreuses complications : AVC , infarctus, insuffisance cardiaque ou rénale, rétinopathie, artériosclérose, troubles érectiles…Dans 90 % des cas, on ne connait pas la cause de l’hypertension. Mais on sait qu’interviennent l’âge, l’hérédité, le manque d’exercice ou encore le surpoids… Plus rarement, l’hypertension est secondaire à une maladie ou à la prise de médicaments ( anti-inflammatoires , bronchodilatateurs…).Pendant une grossesse, de l’hypertension peut aussi apparaître . On parle alors d’hypertension "gravidique". Cette hypertension doit être surveillée car elle peut provoquer des problèmes à l’accouchement.L'hypertension artérielle ne s’accompagne, en général, d’aucun symptôme c’est pourquoi on parle d’elle comme d’un "tueur silencieux". Un tiers des personnes hypertendues ignore leur état. Chez les personnes présentant une hypertension, on peut toutefois remarquer certains signes