Quand Bill Gates prédisait l’apparition d’une pandémie ( février 2017 )

Des propos qui résonnent évidemment avec force quand on les entend aujourd’hui, mais qu’il faut également resituer… dans leur contexte : dans cette vidéo, Bill Gates prend la parole en avril 2015, soit quelques semaines après le « début de la fin » de l’épidémie du virus Ebola, dont les autorités considèrent alors qu’elle ne se réduit plus qu’à des transmission limitées. Touchant d’abord le sud-est de la Guinée en décembre 2013 avant de s’étendre à toute l’Afrique de l'Ouest, cette épidémie avait fait, selon le bilan de l'OMS (bilan sous-évalué, de l'aveu même de l'institution), au moins 28 000 cas pour plus de 11 000 décès.



« On peut avoir des outils, mais ces outils doivent être employés par un système de santé mondial »





Or, comme nous vous l’expliquions déjà en 2017, Bill Gates a décidé depuis quelques années de se poser en « héros en mission » du continent africain grâce à sa fondation. D’où son discours acharné, souvent relayé par les médias, en faveur d’une « réponse très efficace » contre les épidemies, qui passerait notamment par « les bénéfices de la science et de la technologie » : « On a des portables pour recevoir et diffuser l'information au public. On a des cartes satellites où l'on peut voir les gens et où ils vont. On a les avancées en biologie qui pourraient changer notre manière de voir un agent pathogène et nous permettre de fabriquer des médicaments et des vaccins adaptés. On peut avoir des outils, mais ces outils doivent être employés par un système de santé mondial. »



« Bien pire » qu'Ebola

Manière d’avancer ses propres intérêts ? Sans doute, mais pas seulement. Difficile de ne pas songer aux modalités de transmission du COVID-19 lorsque le philanthrope redoute une situation potentiellement « bien pire » qu’Ebola en cas d’apparition d’un virus « où les gens infectés se sentent en bonne santé et prennent l'avion ou vont au supermarché » et qui toucherait davantage les zones urbaines. Cette situation correspond peu ou prou à l’épidémie actuelle de coronavirus et c’est ce qui explique, notamment, que le nombre de patients testés positifs soit largement inférieur au chiffre réel de contaminations dans certains pays comme la France.



« En fait, s'il y a une chose positive qui peut ressortir de l'épidémie d'Ebola, c'est que ça sert d'avertissement, de prise de conscience, pour se préparer, suggère finalement Bill Gates dans sa conférence. Si nous commençons maintenant, nous pouvons être prêts pour la prochaine épidémie. »



Des rapports aux conclusions similaires

Comme l’ont souligné certains médias et spécialistes sur les réseaux sociaux, Bill Gates n'est pas le seul à avoir envisagé un scénario proche de celui que nous traversons actuellement. Dans Le nouveau rapport de la CIA : comment sera le monde en 2025 ? , dont l’édition française est parue aux éditions Robert Laffont en février 2009, une partie intitulée « Le déclenchement possible d’une pandémie mondiale » résume les mêmes craintes. « L’apparition d’une nouvelle maladie respiratoire humaine virulente, extrêmement contagieuse » fait partie des (nombreuses) prédictions de ce texte, rédigé par des experts du renseignement américain.

Sur la question de la naissance du virus, ce rapport suggère même que « si une maladie pandémique se déclare, ce sera sans doute dans une zone à forte densité de population, de grande proximité entre humains et animaux, comme il en existe en Chine et dans le Sud-Est asiatique où les populations vivent au contact du bétail. »



« Il faudrait des semaines pour que les laboratoires fournissent des résultats définitifs confirmant l’existence d’une maladie risquant de muter en pandémie, poursuit la CIA (...) En dépit des restrictions limitant les déplacements internationaux, des voyageurs présentant peu ou pas de symptômes pourraient transporter le virus sur les autres continents. »



Plus récent et encore plus éloquent, un rapport mené conjointement par l’ONG Nuclear Threat Initiative et le centre de recherche de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health publié en octobre 2019 montre qu’aucun pays, « y compris les plus développés », n’est prêt à faire face à « une épidémie ou à une pandémie. » Le co-président de l’association, Ernest Moniz, évoque des résultats « alarmants » et des gouvernements « qui n’investissent pas suffisamment pour se préparer aux risques biologiques. »



« Les risques augmentent, dans de nombreux cas plus rapidement que les systèmes de santé »





« Les risques augmentent, dans de nombreux cas plus rapidement que les systèmes de santé, la sécurité, la science et les gouvernements ne peuvent suivre, explique-t-il dans le résumé introductif du rapport, toujours accessible en ligne. Nous devons nous assurer que tous les pays sont prêts à faire face à ces risques. La plupart ne disposent pas des capacités nécessaires et des systèmes de santé indispensables pour combattre les épidémies et les pandémies. »



Concrètement ? À travers une analyse comparative des systèmes de sécurité sanitaire dans 195 pays, les analystes parviennent à la conclusion d’un indice de GHS (« Global Health Security index ») évalué à 40,2 sur 100. Même parmi les 60 pays à revenu élevé évalués, le score moyen est fixé à 51,9. Pour l’améliorer, 33 recommandations sont proposées, parmi lesquelles la transparence et la mesure régulière des capacités de sécurité sanitaire dans chaque État, ou encore la création de nouveaux mécanismes de financement pour « combler les lacunes » en matière de préparation des systèmes de santé.



Quid de l’après-épidémie ? Nous vous en parlions déjà en 2017 : chaque président élu américain reçoit, lors de son entrée en fonction, un rapport du National Intelligence Council (NIC, l’une des nombreuses branches des services de renseignement américains) pour répondre à la question « À quoi ressemblera le monde dans vingt ans ? ». Rendue publique début janvier 2017, la dernière édition de ce texte, intitulé Global trends 2035, propose justement le scénario… d’une pandémie mondiale ayant lieu en 2023. A la suite de cet épisode, le commerce mondial et le voyage reculeraient largement, et la planète deviendrait alors « segmentée », « démondialisée ». Les prochains mois nous diront si (et à quel point) ces analystes avaient vu juste avant tout le monde.