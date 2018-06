Quand Mame Abdou Aziz Sy alertait : "Il ne faut pas utiliser les marabouts et les tarikhas à des desseins de diviser les musulmans" Mame Abdou Aziz Sy avait déjà alerté pour qu'on évite à l'avenir d'utiliser les tarikhas et les marabouts pour mener des guerres aux desseins inavoués, puisque la seule parole qui compte et qui prédomine reste LAHILAHAILALA (Il n' y a de DIEU que DIEU)

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Juin 2018 à 15:54 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook