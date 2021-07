Quand «le visa» devient subitement un…«véhicule»

Mis en cause dans une affaire de trafic de visas, Kilifeu de Y en a marre a fait une déclaration pour se défendre. Même s’il affirme être à la disposition de la justice, Kilifeu prétend que la transaction financière filmée et reconnue, concernerait une voiture. Or, dans la vidéo, il n’est nullement question de véhicule. On entend bien Kilifeu et son interlocuteur parler de passeport, de consul…