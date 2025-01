Quand les élèves de Mbao jouent aux députés : Une visite marquante à l’Assemblée nationale

Le président de l'Assemblée nationale, Monsieur El Malick Ndiaye, a réservé une agréable surprise aux

élèves du Groupe scolaire Mame Afia de Mbao, qui étaient venus visiter les locaux de l'Assemblée nationale.



Lors de cette visite, alors que les élèves se prêtaient à jouer le rôle de députés dans la salle des plénières, Monsieur El Malick Ndiaye a fait une apparition inattendue.



Les enfants, joyeux et enthousiastes, avaient pris place dans les sièges de l'Assemblée, imitant les

débats parlementaires.



Le président, touché par leur enthousiasme, a profité de l'occasion pour échanger avec eux. Il les a encouragés à poursuivre leurs études et à s'impliquer activement dans la vie civique, soulignant l'importance de la démocratie et du rôle fondamental des institutions parlementaires dans la société.















