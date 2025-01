Quatre chauffeurs et leurs véhicules portés disparus entre e Burkina et le Niger Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Janvier 2025 à 14:29 | | 0 commentaire(s)|

Maroc Atlanticactu / Niamey / Ouagadougou / Youssef Zyne C’est l’inquiétude totale chez les camionneurs marocains qui ravitaillent les pays de l’Afrique de l’Ouest. Trois camions marocains à leur bord quatre Marocains ont disparu entre le Burkina Faso et le Niger, ont rapporté des sources fiables dans le secteur du transport international de marchandises. Selon ces mêmes sources, les trois camions avaient terminé leur trajet initial depuis la ville de Dori au Burkina Faso en direction de la ville de Téra au Niger, avant de disparaître depuis les premières heures du samedi matin. Des sources parmi d’autres chauffeurs marocains de camions de transport international de marchandises à Dori, au Burkina Faso, ont indiqué qu’« il circulait des rumeurs depuis la disparition selon lesquelles des membres de Boko Haram auraient enlevé les quatre chauffeurs marocains ». L’Union générale des professionnels du transport national et international a lancé un appel aux autorités diplomatiques marocaines au Niger et au Burkina Faso pour « obtenir des informations sur les trois camions et leurs quatre occupants ». Le secrétaire général de l’Union, El Charki El Hamchi, a déclaré que « ces quatre chauffeurs sont introuvables depuis les premières heures de samedi matin, au milieu des rumeurs de leur enlèvement par Boko Haram »,selon Hespress. El Hamchi a appelé les autorités diplomatiques marocaines à « clarifier l’emplacement de ces chauffeurs afin de mettre fin à ces rumeurs inquiétantes ». Aucune nouvelle sur leur emplacement et leur état n’a été communiqué pour l’instant.



