Quatre mois en prison sans jugement, les proches d’Assane Diouf exigent sa libération

Arrêté et mis en prison pour « trouble à l’ordre public, injures par le biais d’un système informatique, outrage à un ministre du culte et diffamation », Assane Diouf peut compter sur le soutien du mouvement pour la défense des libertés (Model).



Faisant face à la presse, hier, les membres dudit mouvement ont dénoncé sa détention arbitraire. « Nous exigeons la libération du patriote Assane Diouf. Parce qu’il n’a fait qu’exercer sa liberté d’expression consacrée aussi dans notre Constitution. Une liberté d’expression qui lui a valu une déportation. Comment un Etat peut mettre tous les moyens et utiliser l’administration américaine pour brimer un compatriote qui n’a fait que dire tout haut ce que tout le monde dit tout bas », peste Babacar Sall, porte-parole du Model.



Aussi ces défenseurs ne comptent-ils pas baisser les bras. Ils vont tenir un sit-in le mardi prochain devant l’ambassade des Etats-Unis à Dakar, pour interpeller les autorités.







Walf Quotidien