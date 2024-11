Quatre tonnes de cocaïne saisies dans un bateau de pêche au large des Canaries Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Novembre 2024 à 15:41 | | 0 commentaire(s)|

Quatre tonnes de cocaïne ont été saisies en début de semaine au large de l'archipel des Canaries, sur un bateau de pêche dont les quinze membres d'équipage ont été interpellés, ont annoncé vendredi les autorités espagnoles. Ce bateau battant pavillon panaméen a été intercepté mardi par des policiers espagnols à 500 milles nautiques (920 kilomètres) à l'ouest des Canaries, archipel situé au large des côtes au nord-ouest de l'Afrique, a indiqué dans un communiqué le ministère de l'Intérieur. Les policiers, soutenus par un bateau de la Marine espagnole, ont trouvé à bord "une centaine de paquets de cocaïne d'environ 40 kilos chacun", soit quatre tonnes au total de ce produit stupéfiant. Les quinze membres d'équipage ont été arrêtés, précise le communiqué. Selon le ministère, cette opération a été initiée sur la base d'une information de l'agence américaine anti-drogue (DEA), qui a averti début novembre qu'une organisation criminelle s'apprêtait à transférer "une grande quantité de cocaïne entre deux navires en haute mer". Le navire mis en cause était justement "surveillé" par la police, d'autant qu'il avait déjà été "sanctionné par les autorités panaméennes pour des infractions graves et sa licence de pêche lui avait été retirée", précise le communiqué. Début octobre, les autorités espagnoes avaient déjà saisi quatre tonnes de cocaïne au large des Canaries, à bord d'un cargo battant pavillon tanzanien. Cette saisie avait été réalisée dans le cadre d'une opération conjointe des douanes françaises et espagnoles. La même quantité de cocaïne, à savoir quatre tonnes, avait également été découverte mi-février, toujours au large des Canaries, cette fois-ci à bord d'une petite embarcation semi-rigide. Ses quatre occupants - un Espagnol, un Marocain, un Moldave et un Roumain - avaient été arrêtés. Le 14 octobre, 13 tonnes de cocaïne ont par ailleurs été découvertes dans le port d'Algésiras, en Andalousie (sud), camouflées dans un conteneur parmi des bananes. Cette saisie a été présentée par les autorités comme "la plus grande saisie de l'histoire du trafic de drogue" du pays. L'Espagne est considérée par les spécialistes de la lutte antidrogue comme l'une des principales portes d'entrée de la cocaïne en Europe, en raison de ses liens avec l'Amérique latine, où elle la drogue est produite, mais aussi de sa situation géographique.



Source : https://senemedia.com/annonce-77019-quatre-tonnes-...

