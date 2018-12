Que faire si le café ou du liquide s’est renversé sur votre PC portable C’est la terreur de tout propriétaire d’un ordinateur portable. Un café, un verre ou une bouteille de liquide qui se renverse sur votre PC portable. Tout de suite, la crainte. Va-t-il continuer à fonctionner ? Que puis-je faire pour essayer de le sauver ? Découvrez comment lui administrer les premiers secours en 10 gestes simples.





On emmène aujourd’hui notre PC portable partout avec nous. Même si vous avez opté pour un modèle résistant, la plupart ont tous la même faiblesse : le café, et plus généralement les liquides ! Or, renverser son verre dessus est très vite arrivé, il suffit d’un moment d’inattention. Face à la catastrophe, c’est souvent la panique. Mémorisez les 10 étapes ci-dessous pour limiter les dégâts.



1. Éteignez votre ordinateur

Première chose à faire en toute urgence, éteignez votre ordinateur. N’envoyez pas ce mail que vous étiez en train d’écrire, ne laissez pas un message pour prévenir vos amis Facebook. Votre premier réflexe doit être de couper votre machine tout de suite. Et pas question de le faire à travers le menu Windows. Appuyez sur le bouton d’énergie jusqu’à ce que votre ordinateur s’arrête. C’est fait ? On passe à la suite.



2. Débranchez-tout !

Seconde étape, débranchez le câble d’alimentation, les clés USB et autres disques durs qui peuvent être connectés à votre ordinateur. Au-delà du risque électrique, cela vous permettra peut-être de sauver vos périphériques de la boisson qui est tombée sur votre portable. Ne les arrachez pas non plus dans la précipitation. Rien ne sert d’abîmer davantage le matériel.



3. Essuyez ce que vous pouvez (et ne faites surtout pas comme dans ce GIF)

La troisième étape est d’essayer de réduire les dégâts sur votre ordinateur. Prenez un tissu, de préférence dans une matière absorbante. Tapotez doucement les surfaces touchées. Ne faites pas de mouvement brusque, cela aurait comme conséquence d’étaler encore un peu plus le liquide. L’objectif est de limiter la quantité entrante dans votre machine.



4. Inclinez votre ordinateur

S’il s’agit d’un liquide non sucré, il ne devrait pas trop coller à l’intérieur de votre machine. Inclinez le donc sur un côté pour tenter d’en faire sortir une partie. C’est sans doute la partie la plus importante et qui pourrait bien sauver votre ordinateur si vous y parvenez suffisamment rapidement. Attention, n’agitez pas trop fort, le but est d’y aller en douceur. Votre machine vous le revaudra.



5. Retournez-le

L’étape précédente n’a pas été suffisante ? Retournez votre ordinateur pour essayer de faire goutter le liquide qui est encore à l’intérieur. Là aussi, il faut faire attention, sinon, il pourrait bien vous glisser des mains et dans ce cas, attention à la chute. Et vous pourriez maintenant vous retrouver à devoir gérer deux problème plutôt qu’un.



6. Utilisez un sèche-cheveux

Aux grands maux, les grands remèdes. Vous ne pouvez pas plonger votre ordinateur dans du riz comme on le ferait pour un smartphone tombé dans l’eau. Optez donc pour le sèche-cheveux ou de l’air comprimé pour faire partir les traces d’eau qui pourraient rester dans des endroits inaccessibles. Maintenez votre ordinateur à l’envers pendant cette étape pour faire tomber les gouttes.



7. Soyez patient

Vous avez sans doute envie de rallumer votre ordinateur tout de suite, de voir s’il a survécu au drame ou simplement cherchez vous à continuer ce que vous étiez en train de faire. Oubliez cette idée. Soyez patients. Un minimum d’une heure est recommandé. Mais dans une situation idéale, essayez d’attendre au moins 24 heures en fonction de la quantité de liquide qui a pénétré dans le PC. Plus facile à dire qu’à faire mais la patience est la clé dans cette situation.



8. Testez-le doucement

Vous avez été jouer au football, regarder la télévision ou avez simplement dormi… Voici maintenant le moment de relancer votre machine. On évite cette fois encore d’aller trop vite. Le liquide a pu faire des dégâts. Rebranchez vos câbles, testez les ports USB, lancez quelques programmes… Si tout fonctionne bien, génial, passez à l’étape numéro 10. Sinon, rendez-vous à la suivante pour votre dernière chance.



9. Emmenez-le chez un réparateur

Vous avez tenté tout ce qui était possible pour vous. À moins d’être un spécialiste de l’informatique, n’essayez pas d’ouvrir votre ordinateur. Vous risquez de faire plus de dégâts qu’autre chose. Rendez-vous donc dans une boutique spécialisée pour voir s’ils peuvent faire plus que vous et peut-être rendre vie à votre machine. Dans le pire des cas, peut-être pourront-ils récupérer vos données. Si votre ordinateur est encore sous garantie, vérifiez que celle-ci couvre ce type de problèmes.



10. Ne gardez pas de liquide à côté !

Enfin, le plus simple des conseils mais aussi peut-être le plus compliqué surtout après coup, ou si vous utilisez souvent votre ordinateur portable à l’extérieur. Comme règle de base, essayez de ne jamais poser un verre ou une tasse sur la même table ou trop proche de où est votre PC portable.



Si vous n’avez pas le choix, alors soyez le plus prudent possible. Prendre quelques secondes de plus pourrait vous éviter bien des désagréments ! Le cas échéant, revenez ici consulter notre liste pour savoir comment réagir !















Phonandroid

