Quelle alimentation en cas d'ulcère ? Un ulcère d’estomac ou un ulcère gastrique provoque une déchirure dans la paroi de l’estomac, ce qui permet aux sucs digestifs d’endommager les tissus présents dans la paroi. Il est courant de souffrir de vomissements, de douleurs et même de saignements pendant le processus et si la maladie n’est pas traitée correctement, elle peut mettre la vie en danger, il est donc essentiel de prêter attention au régime alimentaire à suivre.





Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Janvier 2020 à 13:28 | | 0 commentaire(s)|

Il est utile d’inclure les vitamines et minéraux suivants dans votre alimentation quotidienne :



- Les vitamines A et B favorisent la cicatrisation.



- La vitamine C et les bioflavonoïdes aident à guérir les ulcères.



- La vitamine E aide à soulager la douleur et à réduire l’acidité dans l’estomac.



- La vitamine K prévient les saignements.



- Le calcium, le magnésium, le potassium, le zinc sont utiles dans le processus de guérison.



- Comprend les légumes frais ou congelés comme la citrouille, la patate douce, le brocoli, le brocoli, les choux de Bruxelles, le soja, la carotte et la pomme de terre, ainsi que le jus de carotte et de chou.



- Parmi les fruits, choisissez la papaye, les avocats, les bananes, les raisins, ainsi que les amandes et le lait d’amande et tout autre fruit frais, congelé et en conserve.



- Mangez des aliments riches en fibres, comme le riz brun, l’orge et le gruau d’avoine, qui sont utiles car ils peuvent couvrir et apaiser la paroi de l’estomac.



- Quand il s’agit d’oeufs, ne pas dépasser 3-4 jaunes d’oeufs par semaine.



- La viande doit être fournie en petites portions, ne dépassant pas 120 grammes, telles que le bœuf maigre, le porc, le veau, le jambon et le poulet ou la dinde, de préférence sans peau ni graisse.



- Du poisson frais ou congelé, sans gras et grillé, cuit au four ou en papillote est recommandé.



Évitez les aliments suivants :

- Ne buvez pas trop de thé ou de café parce que la caféine augmente les niveaux d’acide et évite avant tout l’alcool.



- Évitez le tabac, car il ralentit la guérison de l’ulcère.



- Essayez de ne pas utiliser d’aspirine.



- Les analgésiques et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ou AINS, contenant de l’ibuprofène peuvent causer des ulcères et retarder le processus de guérison.



- Utiliser les antiacides avec parcimonie, car la plupart d’entre eux contiennent du magnésium et peuvent causer de la diarrhée.



- Arrêtez de manger tout aliment qui vous cause de l’inconfort, même s’il a bon goût.









Florence Bayala

