Quelle est l'utilité des chaussures pour bébé et le jeune enfant ?: Conseil de l'Ostéopathe Faut-il mettre des chaussures à bébé alors qu’il ne marche pas ? Et dès ses premiers pas, chaussures ou pas ? Les chaussures, c’est bon pour la posture ? Voici toutes les réponses et les conseils signés par Vincent, notre ostéopathe.





Alors que beaucoup de parents sont heureux d’acheter de belles petites chaussures pour bébé, je suis au regret de vous annoncer qu’il est pourtant préférable de les laisser marcher pieds nus !



Pas de chaussures pour un bon développement des pieds



Les pieds de votre enfant se développeront mieux s’ils sont laissés à eux-mêmes. Pensez aux économies que je vous fais faire ! Achetez-lui sa première paire de chaussures de marche une fois qu’il marche d’un pas assuré, sans votre aide, et qu’il commence à aller dehors !



A la maison, laissez-le évoluer pieds nus !



Quand bébé expérimente ses premiers pas sans chaussures, ses muscles, ses chevilles et ses orteils bien écartés l’aident à avoir un meilleur équilibre. Si ses pieds sont confinés dans une chaussure rigide, les orteils ne peuvent pas fonctionner de cette façon et les muscles du pied et de la cheville ne développent pas la force nécessaire.



De toute manière, votre enfant apprendra à marcher plus rapidement les pieds nus, et son cerveau se développera de meilleure façon également.



Côté psychomotricité

Mettre des chaussures à des enfants trop jeunes pourrait entraver ses capacités psychomotrices. La santé du corps est reliée de façon étroite à la santé des pieds. Lors de notre pratique quotidienne d’ostéopathe, on peut souvent vérifier que le déséquilibre du bassin, zone clé du corps humain, provient souvent de la déformation/« grippage » du pied. Et je ne vous parle pas des répercussions néfastes sur le reste du corps et la posture…



Quelles chaussures, du coup ?



Sachez que la plupart des chaussures pour enfants qui sont vendues en magasin sont souvent inadaptées et manquent de flexibilité. Il est préférable de choisir des chaussures souples, légères, avec des matériaux les plus naturels possibles et pourquoi pas fabriquées en France pour le côté « Made in France » ? Enfin, les chaussures estampillées « spéciales » sont inutiles.



Pour conclure, vous l’aurez compris, bébé – tout comme vous d’ailleurs – n’est pas né avec des chaussures aux pieds… alors, de grâce, enlevez les le plus souvent possible !







Source : drolesdemums.com



