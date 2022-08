Quelqu’un a payé une amende de 103 000 $ pour excès de vitesse en Finlande

Une amende pour excès de vitesse peut vous coûter cher en Finlande.



La créatrice de TikTok, Olivia Snake, qui passe par @livontheedge en ligne, a expliqué dans sa vidéo que les amendes pour excès de vitesse ne sont pas seulement basées sur la gravité de votre infraction au volant, mais aussi sur le montant que vous gagnez.



Dans la vidéo, qui a été vue plus de 113 000 fois, Olivia dit:



« L’excès de vitesse en Finlande peut coûter une fortune, car une amende pour excès de vitesse n’est pas uniquement basée sur la gravité de l’infraction. Il prend également en compte le revenu disponible quotidien du conducteur, ce qui peut entraîner des amendes insensées pour les très riches. »



Olivia partage l’exemple de quelqu’un qui a payé une amende de 103 000 $ pour un excès de vitesse.



« Comme en 2002, lorsque Anssi Vanjoki, directeur chez Nokia, a été surpris en train de conduire à 75 km/h sur un 50 km/h et a été condamné à une amende de 103 000 $. »



Il y a deux décennies, Vanjoki a été surpris en train d’enfreindre la limite de vitesse sur sa Harley Davidson dans la capitale finlandaise, Helsinki.



Les amendes routières en Finlande étant proportionnelles aux revenus du contrevenant, il a dû payer une amende égale à 14 jours de ses revenus, qui en 1999 s’élevaient à 14 millions d’euros.



Il a été considéré comme l’amende pour excès de vitesse la plus chère de Finlande. Fait intéressant, la Finlande n’est pas le seul pays à calculer les amendes en fonction de l’infraction et du revenu. En fait, les autorités suisses font de même.