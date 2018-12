Quelques conseils pour éviter que votre enfant ne présente un surpoids

La prévention du surpoids et de l'obésité de l'enfant commence dès la naissance et passe par l'acquisition de "bonnes habitudes de vie" qui concernent aussi bien l'enfant que sa famille. Voici quelques conseils pour éviter que votre enfant ne présente un surpoids : -



Allaitez, si possible, votre nourrisson. Outre les qualités nutritionnelles du lait maternel (le lait maternel est riche en graisses et contient une faible proportion de protéines), l'allaitement maternel réduirait le risque d'excès de poids futur chez l'enfant



- Donnez uniquement du lait jusqu'à six mois (allaitement maternel ou lait premier âge) -



Jusqu'à l'âge de 2 ans, l'enfant a besoin d'une quantité suffisante de lipides (ou graisses) pour répondre à ses besoins en énergie et en croissance. Les lipides (ou graisses) ne doivent pas être restreints avant l'âge de 2 ans. En particulier, les laitages allégés qui comportent peu de lipides et une proportion élevée de protéines ne sont pas indiqués avant l’âge de 2-3 ans.



Une restriction des lipides peut programmer le métabolisme du nourrisson pour faire face au déficit, mais cette adaptation le rendra plus susceptible de développer plus tard, un surpoids lorsque les apports lipidiques augmenteront



- Diversifiez l'alimentation, de préférence à partir de six mois, et peu à peu, en stimulant le goût de votre enfant avec des aliments variés. Avant l'âge de deux ans, l'enfant est curieux de nouvelles saveurs et les accepte facilement : profitez-en pour lui faire découvrir une palette de goûts différents



- Proposez à votre enfant une alimentation équilibrée



- Donnez-lui l'habitude d'une activité physique régulière



- Limitez ses activités sédentaires

















