Quelques soins simples et naturels pour se débarrasser des vergetures

Le corps soyeux d’une femme fait souvent l’objet de plusieurs agressions dont les vergetures. Ces dernières peuvent apparaître chez un individu de forte corpulence ou mince, sur les seins, les fesses, le ventres, les jambes… Le fait d’être gênant pour les femmes poussent celles-ci user de voies et moyens pour s’en débarrasser. Voici quelques trucs et astuces pour éliminer les vergetures.



Pour rappel, les vergetures c’est l’apparition de stries rouges, plus ou moins longues, larges et profondes. Une réaction inflammatoire générée par l’étirement trop rapide d’une peau sèche et déshydratée.



C’est pourquoi il est recommandé d’avoir une alimentation saine et équilibrée au quotidien, mais aussi de chouchouter votre peau un maximum afin qu’elle reste suffisamment élastique et résistante, pour limiter l’apparition des vergetures.



Voici les bons soins anti-vergetures

– Sous la douche, préférez des produits lavants au pH neutre, non décapant pour la peau. Le mieux est encore d’utiliser un pain sans savon, ou une huile nettoyante qui atténuera la dureté d’une eau calcaire.



– Pour l’hydratation, misez plutôt sur l’utilisation d’un baume riche, ou d’une huile, que sur celle d’une crème.



– Choisissez de préférence des soins riches en actifs ou ingrédients favorisant le renouvellement cellulaire comme les huiles végétales, comme l’huile de macadamia, ou encore la vitamine A.



– Prenez le temps d’appliquer votre soin à la sortie de la douche, quand la peau est encore légèrement humide. Son film protecteur contre les éléments extérieurs est moins résistant et les actifs de votre baume pénétreront plus facilement et en seront que plus efficaces. Massez la peau en insistant bien sur les zones striées.



Système D : le maquillage des vergetures

Ne laissez pas vos vergetures vous gâcher la vie. Si jamais c’est vilaines stries se transforment en gros complexe, il y a une solution de dernier recours. Dégainez votre anti-cernes, BB cream, terre de soleil ou autobronzant pour les camoufler :



– Si vous ne vous êtes pas encore exposée ou que vous avez un hâle léger, appliquez de l’anticernes localement sur la zone zébrée, afin d’atténuer l’aspect incurvé de la vergeture. Ensuite tapotez la surface avec de la BB crème teintée, ou poudrez avec de la terre de soleil, pour uniformiser.



– Si vos stries sont encore rouges ou violacées, pensez à appliquer en base un correcteur vert afin de neutraliser la coloration. Puis masquez avec de la BB teintée ou un fond de teint couvrant.



– Si vous êtes déjà bronzée et que vous vous baignez, optez pour l’utilisation d’un fond de teint waterproof. Quel que soit le produit de camouflage, tapotez seulement la matière de la pulpe du doigt, afin de ne pas étaler et retirer votre anticernes, ou correcteur, préalablement posé en base.



– Vous pouvez aussi utiliser de l’autobronzant. Étalez une goutte au coton-tige, ou au doigt, en suivant la strie. Prenez garde à ne pas créez de sur-épaisseur. Appliquez ensuite normalement votre autobronzant sur le reste du corps. Si vous trouvez que la zone des vergetures parait plus sombre, exfoliez légèrement avec votre gommage visage dont les grains sont moins abrasifs que celui pour le corps, informe femmeactuelle.fr.

