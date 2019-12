Quels bienfaits et quelle importance des antioxydants pour notre organisme ? Les antioxydants sont des éléments (vitamines, micronutriments, oligo-éléments) qui neutralisent ou réduisent les dommages causés par les radicaux libres dans l’organisme. Un manque d’antioxydants peut perturber le fonctionnement de nos cellules car les radicaux libres sont des molécules agressives, à l’origine de l’accélération du vieillissement cellulaire.





Les antioxydants participent à réduire le risque de survenue de nombreuses pathologies



Les antioxydants permettent de protéger notre organisme contre les radicaux libres et ainsi, ils permettent la prévention de nombreuses maladies. Ainsi, les antioxydants seraient efficaces pour :



- Abaisser le taux de cholestérol et réduire le risque de maladies cardio-vasculaires



- Prévenir les cancers



- Protéger les yeux



- Contrer les effets de la pollution



- Retarder le vieillissement



Les anti oxydants jouent un rôle central dans le lien entre alimentation et cancers



Les anti-oxydants sont des nutriments présents en grandes quantités dans de nombreux fruits et légumes, en particulier dans les fruits rouges, les carottes, les épinards et les tomates, mais aussi dans les céréales, le café et le thé.



Les anti-oxydants les plus répandus sont le betacarotène (provitamines A), la vitamine C (acide ascorbique), la vitamine E (tocophérol), les polyphénols et le lycopène. Leur activité s’oppose à celle des radicaux libres, des substances chimiques produites dans les cellules vivantes qui endommagent l’ADN

Où trouver des antioxydants ?



Les fruits et légumes les plus riches en antioxydants sont souvent les plus colorés. Alors de façon générale, privilégiez les légumes verts, feuillus, ou rouges orangés et les fruits les plus colorés.

