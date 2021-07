Questekki / Agenda Pro-Gay : MLD accuse Macky Sall et son ministre de la communication d'acheter le silence des populations en leur distribuant des moutons de Tabaski. Rédigé par leral.net le Lundi 19 Juillet 2021 à 23:03 | | 0 commentaire(s)|

Dans son nouveau numéro de Questekki, le député Mamadou Lamnie Diallo vise l’État du Sénégal à travers la question de l'homosexualité. Pour le président du mouvement Tekki, cette question n'est pas encore élucidée par le président Macky Sall et son gouvernement. Pour le parlementaire, l'article 18 du code de la presse qui stipule que "le journaliste et le technicien des médias doivent respecter la dignité humaine, éviter toute allusion, par le texte, l’image et le son, à l’appartenance ethnique ou nationale d’une personne, à sa religion, à son sexe ou à son orientation sexuelle, ainsi qu’à toute maladie ou handicap d’ordre physique ou mental, qui aurait un caractère discriminatoire et/ou stigmatisant", fait montre d'une ambiguité.



"Le ministre chargé de la communication, Abdoulaye Diop, n’a pas daigné répondre à ma question relative au retrait de l’expression « orientation sexuelle » de l’article 18 du code de la presse. De quoi a peur ce ministre de Macky Sall ? se demande MLD, concevant que cette expression est inconnue des lois de la République. "Mieux, celles-ci condamnent les actes contre-nature, elles ignorent donc cette expression LGBT. La loi sénégalaise reconnaît la famille, l’homme, la mère et l’enfant", ajoute le membre du Crd.



Ainsi, à la veille de la Tabaski, Mld estime que le ministre Abdoulaye Diop croit pouvoir « acheter » le silence des populations du Pakao, hostiles à l’agenda gay au Sénégal. "Il s’est mis à distribuer aux populations appauvries par la politique injuste de Macky Sall quelques 400 moutons de Tabaski. C’est beaucoup d’argent pour un ministre de la République. Il faut dire qu’il n’est pas le seul. Macky Sall en distribue des milliers comme certains de ses ministres et DG, dans un contexte de montée de la Covid-19 due à leurs tournées politiques", dénonce le député qui rappelle les impératifs d'un tel acte qui ne doit avoir aucun lien avec le blanchiment d’un agenda pro-gay, tel que mené, dit-il par le régime de Macky Sall.

