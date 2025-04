Questions d'actualité : Report de la plénière prévue initialement jeudi à l'Assemblée nationale Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Avril 2025 à 21:38 | | 0 commentaire(s)|

La plénière consacrée aux questions d’actualité au gouvernement initialement prévue jeudi est reportée au lundi 14 avril à 10heures, a appris l’APS de la Direction de la Communication de l’Assemblée nationale. Le report fait suite au décès survenu dans la nuit du mardi à mercredi du khalife général des Layènes, Serigne Mouhamadou Makhatar Thiaw Laye à l’âge de 73 ans. “En ces moments de deuil, et en accord avec l’Institution parlementaire, nous avons décidé de reprogrammer la séance des questions d’actualité, initialement prévue ce jeudi 10 avril, au lundi 14 avril 2025 à 10h”, a indiqué le Premier ministre, cité par le texte. Cette rencontre devrait permettre au chef du gouvernement Ousmane Sonko de répondre à différentes interpellations des députés. Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a salué, à travers le réseau social X, la mémoire d’un ‘’guide spirituel éclairé”, un artisan de la paix, de l’unité et des nobles valeurs enseignées par Seydina Limamou Lahi, inspirant par son exemplarité et sa sagesse’’. Il a dit regretter “la disparition de ce grand guide spirituel” qui constitue “une perte immense pour la communauté layène, la Oummah islamique et l’ensemble de la nation sénégalaise”.



Source : https://senemedia.com/annonce-79794-questions-dact...

