Qui est Mamadou Salif Sow ? Portrait et parcours de la tête de liste du parti "Ensemble pour le Sénégal" -Version Wolof Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Novembre 2024 à 18:24 | | 0 commentaire(s)| Mamadou Salif Sow, tête de liste du parti Ensemble pour le Sénégal, est maire de Dialambéré et ancien DG de l’Agence d’Assistance à la Sécurité de Proximité (ASP), incarnant un engagement pour la sécurité et le développement local. Avec la RTS FM, voici le portrait et parcours du Maire de Dialambré, qui veut donner un nouveau visage à l’Assemblée nationale…



Accueil Envoyer à un ami Partager