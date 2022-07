Qui se sent morveux se mouche ! (Par Bruno d’Erneville) Ousmane Sonko devrait être plus respectueux des autres. S’il commence à attaquer les autres opposants au lieu de s’occuper de ses propres affaires, il aura les réponses qu’il méritera.



Nous, en tout cas, nous nous sommes créés par nous-mêmes et nous ne discutons pas avec le président Macky SALL. Par contre nous sommes habilités à lui demander de quoi ils ont parlé lui, Boubacar CAMARA et Macky SALL dans l’échange à trois qu’ils ont eu par CAMARA interposé !



Car lorsqu’il dit avoir échangé avec CAMARA AVANT la visite au Palais, puis APRÈS la visite, c’est qu’il y a bien eu discussion à TROIS. Nous espérons une réponse à cette question, puisqu'à l’issue, ils ont ensemble quitté le navire JOTNA.



Loin d’entrer dans des polémiques stériles qui ne sont pas mon fort, je voudrais ici contribuer à éclairer la lanterne des Sénégalais.



Bruno d’ERNEVILLE

Président du PAC

Membre de la coalition BUNT BI restée INDÉPENDANTE contre vents et marées !!!

